SARONNO – Si è conclusa venerdì 13 febbraio la settimana di mobilità internazionale promossa nell’ambito del progetto Erasmus+ Ka121 “Mobilità breve di alunni e docenti” che ha visto protagonisti l’Istituto comprensiovo Da Vinci di Saronno, con il dirigente scolastico Gabriele Musarò e le docenti di inglese referenti Simonetta Ventura e Galli Onorina e il Colegio Fundación Dolores Sopeña di Badajoz, in Spagna.

Il gruppo ospite, composto da sei ragazze e un ragazzo tra i 14 e i 15 anni, è stato accompagnato dal dirigente scolastico Jésus Berrocal Àlvarez e dal referente del progetto prof. Luis Sardiña Trejo. Una settimana intensa, ricca di attività didattiche, culturali e istituzionali, che ha rafforzato il legame tra le due scuole e consolidato il senso di appartenenza a una comunità europea sempre più concreta e vissuta.

Durante il soggiorno, gli studenti spagnoli hanno visitato anche le scuole primarie Pizzigoni e Damiano Chiesa, prendendo parte alle attività dei più piccoli nei contesti del modello “Scuola Senza Zaino” e della sperimentazione Steam. Non sono mancati momenti di condivisione con la scuola secondaria: tornei sportivi di calcio e pallavolo, un laboratorio creativo con materiali di riciclo e un’intera mattinata dedicata all’educazione ambientale sui cambiamenti climatici, realizzata in collaborazione con la cooperativa sociale Koinè e con l’ente gestore del Parco Lura.

Significativo anche il momento istituzionale in Municipio, dove il gruppo Erasmus è stato ricevuto dagli assessori del Comune di Saronno. Un’accoglienza ufficiale che ha rappresentato un passaggio simbolico e importante, segno dell’attenzione della città verso i percorsi di internazionalizzazione e verso le giovani generazioni che costruiscono l’Europa del futuro.

L’esperienza è stata raccontata anche ai microfoni di Radio Orizzonti, in un programma dedicato alle iniziative scolastiche, trasmesso nella mattinata del 18 febbraio: studenti spagnoli e italiani – questi ultimi ospitanti – hanno condiviso emozioni e impressioni, sottolineando il valore dell’incontro, dell’amicizia e dello scambio culturale. Un feedback entusiasta, che ha messo in luce quanto iniziative come Erasmus+ contribuiscano a rafforzare i valori europei di solidarietà, cooperazione e rispetto reciproco.

La settimana è stata inoltre occasione per far scoprire agli ospiti le eccellenze artistiche e paesaggistiche del territorio, a partire dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, fino alle città di Milano e Como. Momenti di convivialità, come il pranzo condiviso a scuola preparato dalle famiglie degli studenti italiani coinvolti anche nel laboratorio eTwinning, hanno completato un’esperienza vissuta all’insegna dell’accoglienza e della scoperta reciproca.

Un sentito ringraziamento va proprio alle famiglie ospitanti, che hanno saputo far sentire i ragazzi spagnoli come a casa, dimostrando grande disponibilità e calore umano. Un elogio particolare anche alle docenti referenti del progetto, Simonetta Ventura e Onorina Galli, che con professionalità, passione e cura organizzativa hanno coordinato ogni dettaglio, rendendo possibile un percorso formativo di alto valore educativo.

Grande la soddisfazione espressa dai rispettivi dirigenti scolastici per la riuscita dell’iniziativa, che ha rappresentato un concreto scambio di buone pratiche e metodologie didattiche. L’intero istituto ne esce arricchito: dai bambini della primaria agli studenti della secondaria, tutti hanno potuto vivere un’esperienza autentica di apertura culturale, attraverso l’uso della lingua inglese e il confronto diretto con coetanei europei.

Il prossimo step è già in programma: a ottobre 2026 sarà un gruppo di studenti italiani a volare in Spagna, ospite della scuola partner di Badajoz. Un’ulteriore tappa di un percorso che conferma quanto i programmi europei rappresentino un’opportunità preziosa per i ragazzi delle scuole medie, chiamati fin da giovani a sentirsi cittadini d’Europa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09