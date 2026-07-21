SARONNO – Dalle banchine della stazione al sottopassaggio ferroviario, fino a corso Italia e alle vie del centro. Le immagini documentano alcuni momenti dell’operazione “Alto Impatto” svolta sabato 18 luglio a Saronno e coordinata dalla Polizia di Stato di Varese con il supporto della Polizia ferroviaria, dei carabinieri, della Guardia di finanza con unità cinofile antidroga e della polizia locale.

La fotogallery mostra gli agenti impegnati nei controlli dei viaggiatori nelle stazioni ferroviarie, nelle verifiche lungo le banchine e nel sottopassaggio, ma anche nei controlli delle persone in centro città e nelle aree interessate dalla vigilanza rafforzata. Documentati anche gli interventi della Guardia di finanza con il cane antidroga e i controlli dedicati ai monopattini elettrici, che hanno portato a sanzioni nei confronti di conducenti sorpresi senza casco protettivo e senza la copertura assicurativa obbligatoria. Un servizio straordinario che ha interessato i principali punti di aggregazione e transito della città con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e prevenire episodi di illegalità.

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