SARONNO – Tremila 650 euro sono stati consegnati la scorsa settimana alla Fondazione Casa di Marta. È il risultato del progetto caritativo di quest’anno promosso dalle Confraternite della Diocesi di Milano. Una raccolta costruita passo dopo passo, grazie alle offerte, alle iniziative e al sostegno di tante persone che hanno scelto di partecipare.

La donazione permetterà di tenere aperto il dormitorio per 365 giorni garantendo un riparo sicuro non solo d’inverno ma durante tutto l’anno. È una risposta concreta ad una esigenza reale: ci sono uomini e donne che anche nei mesi più freddi e caldi non hanno un luogo dove trascorrere la notte e che rischiano di rimanere senza protezione.

Casa di Marta è una presenza importante per il territorio perché ogni giorno cerca di trasformare accoglienza, ascolto e orientamento in nuove opportunità di integrazione sociale. Per questo questa somma è molto più di una cifra contabile: rappresenta fiducia reciproca e una fraternità che non si limita ad essere raccontata ma che diventa gesto concreto.

Il contributo arriva da tutte le Confraternite della Diocesi di Milano che hanno deciso di unire risorse e intenti per sostenere questo servizio. La scelta comune di “fare insieme” diventa così un elemento decisivo: nessuno da solo avrebbe potuto ottenere questo risultato, insieme invece sì.

Casa di Marta ha inviato un messaggio di ringraziamento: “Con la nostra raccolta – spiegano le Confraternite – abbiamo voluto alimentare quell’onda di solidarietà, accoglienza e opportunità che anima il servizio quotidiano della Fondazione, rendendo possibile un aiuto concreto e continuativo”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09