SARONNO – L’emozione della città arriva fino alla televisione nazionale: grande partecipazione e orgoglio per la presenza di Ivan Cutolo, in arte Ivan Busking Project, protagonista nella serata di venerdì 24 aprile su Dalla strada al palco in onda su Rai 1.

QUI L’ESIBIZIONE

Il 27enne saronnese, artista di strada dal 2023, ha raccontato il suo percorso partendo da una scelta netta: lasciare un lavoro a tempo indeterminato per dedicarsi alla musica tra piazze e mercato. Un cammino costruito giorno dopo giorno, con esibizioni soprattutto lungo corso Italia.

Nel servizio trasmesso durante la puntata, spazio anche alla città. Le telecamere Rai sono arrivate a Saronno per registrare un video racconto girato tra il mercato del mercoledì in via Carlo Porta e piazza Libertà. Qui Ivan Cutolo ha incontrato alcune delle sue sostenitrici più affezionate, le “sciure” che lo seguono durante le esibizioni e che negli anni sono diventate un simbolo del suo rapporto con il pubblico locale.

QUI IL RACCONTO A SARONNO

Il momento centrale è stata l’esibizione in studio: intensa e coinvolgente, con “Diavolo in me” cantata con energia e presenza scenica. Una performance che ha colpito pubblico e giuria, confermando la capacità dell’artista di portare sul palco la stessa autenticità delle sue esibizioni di strada.

In città il riscontro è stato immediato. Tra messaggi, commenti e condivisioni, molti saronnesi hanno seguito la puntata sostenendo il giovane cantante. Un entusiasmo diffuso che racconta un legame costruito nel tempo e rafforzato da questa esperienza televisiva.

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