SARONNO – Da Saronno al Mediterraneo, fino alle acque dI Creta, per portare un messaggio di solidarietà alla popolazione di Gaza. Dario Liotta, con la sua barca “Brucaliffo” ribattezzata Al-Awda (“il ritorno”), ha partecipato alla missione della Freedom Flotilla 2025.

Un’esperienza intensa fatta di mare mosso, accoglienza calorosa nei porti del Sud Italia, carichi simbolici come le barchette dei bambini di Bari e i calzini raccolti a Lecce, ma anche momenti difficili: dalla tempesta che ha danneggiato una delle imbarcazioni, fino all’abbordaggio della capitaneria greca in tenuta antisommossa.

Con lui a bordo Francesca Amoruso e Fabio Saccomani, compagni di viaggio e di impegno. Dopo il sequestro dell’altra nave e l’impossibilità di proseguire, Dario ha deciso di fermarsi per ragioni di sicurezza. Ma la missione, dice, ha già ottenuto un risultato importante: attirare l’attenzione su Gaza.

In questa fotogallery, i momenti più significativi del viaggio, tra vela, resistenza civile e speranza.

QUI L’INTERVISTA COMPLETA

