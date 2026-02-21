SARONNO – Quattro carri allegorici, tre bande, majorette e tante tante famiglie: il Carnevale cittadino ha trasformato le strade in una grande festa pensata per bambini, genitori e nonni, tra musica e colori.

La manifestazione, organizzata dalla Pro loco Saronno con il patrocinio del Comune, è partita da via Sabotino con un lieve ritardo causato da un problema tecnico a uno dei carri. L’attesa non ha però smorzato l’entusiasmo del pubblico, che ha accompagnato il corteo fino al centro tra applausi e coriandoli.

Mattatore del pomeriggio Miro Fresc in veste di Cappellaio matto affiancato dalla perfetta padrona di casa Cinzia Maestrali che con il deus ex machina Gigi Biffi sono stati protagonisti anche dei momenti in piazza Libertà “capolinea” della sfilata.

Il corteo, aperto dalla banda cittadina insieme al gruppo Crazy Dog, ha visto la presenza di Re Amaretto e Regina Granella. Al termine della festa i due hanno restituito le chiavi della città alla sindaca Ilaria Pagani, sul palco insieme al vicesindaco Mattia Cattaneo e al presidente del consiglio comunale Francesco Licata.

Applauditi i carri a tema, tra cui quello dei Figli dei fiori, quello western e soprattutto il carro degli Amici del Carnevale di Cirimido, che all’arrivo in piazza ha sorpreso tutti con uno spettacolo di fuochi artificiali.

Molte apprezzate anche le majorette di Cernusco e l’Academy parade di Caronno Pertusella, mentre a conquistare social e fotografie sono stati i gruppi delle scuole Rodari, Collodi e Pizzigoni, con genitori e insegnanti in costume sul tema “Alice nel paese delle meraviglie”.

A conquistare i reel e le storie il gruppo dello Sri Lanka dai costumi ricercati e colorati con le ballerine a piedi nudi.

Questa la classifica finale dei carri: quarto posto all’Asilo di Cirimido con “Elementi in festa”, terzo all’oratorio di Cermenate con “La leggenda del far west”, secondo all’associazione Fuori controllo con “Un Carnevale da sballo” e primo posto agli Amici del Carnevale di Cirimido con “Scacco al cuore”.

