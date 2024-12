SARONNO – Tante proposte, tante opportunità per stare insieme e condividere: le festein Focris, casa di riposo intercomunale di via Don Volpi, sono non solo un’occasione non solo di festa, ma anche di socialità. Come da tradizione, il piazzale della struttura di via Volpi si è trasformato in un simbolo di festa e comunità con l’addobbo dell’olivo il 7 dicembre, dando ufficialmente il via al periodo natalizio. Un ricco programma di attività, pensato per coinvolgere e rallegrare gli ospiti, sta animando la struttura e culminerà il 6 gennaio con la visita delle Motobefane.

Fino ad oggi, gli ospiti hanno potuto vivere momenti di grande partecipazione e gioia: dai concerti musicali con cantanti e banda, all’entusiasmo della gita in centro a bordo del trenino. Non sono mancati il vin brulé in compagnia degli alpini, una tombolata prenatalizia e pranzi speciali organizzati per ogni piano, in cui ospiti e familiari si sono riuniti in un clima di affetto e serenità. La celebrazione della santa messa il 25 dicembre in chiesa, seguita da un aperitivo festoso negli ampi spazi del piano terra, ha dato ulteriore significato alla giornata di Natale.

I prossimi appuntamenti promettono altrettanta allegria e condivisione: la tombolata di fine anno, in programma la mattina del 31 dicembre, e la santa messa del primo gennaio alle 10, a cui seguirà un brindisi augurale per iniziare al meglio il nuovo anno.

“Un grazie di cuore – spiegano dalla struttura – va a don Emilio, presenza preziosa che ogni settimana porta conforto e preghiera agli ospiti, e ai tanti operatori che, con impegno, partecipazione e sorrisi, hanno reso possibile tutto questo. L’obiettivo è uno solo: far sentire il calore delle feste a ogni singola persona!”

