SARONNO – Un dalmata, tre maltesi, un shiba inu, un labrador e un beagle sono alcuni dei cani che, insieme a tre gatti, hanno partecipato alla benedizione degli animali e delle auto che si è tenuta oggi pomeriggio nell’ambito delle celebrazioni di Sant’Antonio.

Un appuntamento molto sentito, che ha richiamato numerosi cittadini con i propri animali da compagnia ma anche automobilisti e motociclisti, in un clima di partecipazione semplice e familiare. La benedizione, come da tradizione, è stata dedicata alla protezione degli animali e alla sicurezza di chi ogni giorno si mette alla guida. A benedire gli animali è stato Don Andrea Rabassini che ha dedicato anche un pensiero a San Francesco. Per le auto invece i conducenti hanno trovato il diacono Massimo Tallarini.

L’iniziativa rientra nel programma della festa di Sant’Antonio, che anche quest’anno unisce momenti religiosi e appuntamenti popolari molto radicati nella comunità.

Il calendario degli eventi prosegue questa sera con uno dei momenti più attesi. Alle 21.15 è in programma il falò di Sant’Antonio, che si terrà con qualsiasi condizione meteo. Un rito simbolico che, come da tradizione, rappresenta il saluto all’inverno e un momento di ritrovo per la comunità, pronto a chiudere una giornata vissuta tra devozione, tradizione e partecipazione.

