UBOLDO – Si ferma per una manciata di euro il percorso di Daniele Ceriani alla “Ruota della fortuna”, dopo due serate da protagonista che lo hanno visto conquistare pubblico e premi. Il 22enne di Uboldo esce di scena nella fase decisiva, perdendo per soli 700 euro la possibilità di confermarsi campione, ma chiude comunque con un bottino complessivo di oltre 230 mila euro, una Grande Panda ibrida e due anni di spesa.

La puntata di mercoledì 18 marzo si apre in un clima leggero, con Gerry Scotti accolto in studio sulle note di “Isn’t She Lovely” suonata dai Fortuna Five. Dopo la presentazione dei concorrenti, il conduttore torna sul successo della sera precedente e chiede a Daniele come intenda utilizzare la vincita. Il giovane risponde senza esitazioni: “La mia ragazza, Giulia, mi ha portato qui, sicuramente si merita un regalo eccezionale, poi il resto può andare per i miei studi o per il mio futuro”.

In gara contro di lui Valeria e Francesca, ma è ancora Daniele a partire forte: al “Giramondo” indovina “Ohrid”, portando a casa i primi 1.000 euro e un premio viaggio. Si conferma poi nel “Round musicale” dedicato a Umberto Tozzi, dove conquista la testa della classifica, e nella prova “Se la sai raddoppi” sui libri, centrata su “Le avventure di Pinocchio”, che gli consente di aumentare il montepremi fino a 8 mila euro.

La partita resta aperta fino alle ultime manche, con continui sorpassi. Francesca recupera terreno e passa in testa nel “Round Express”, mentre Daniele riesce a rientrare in gioco nell’”Ultimo round”, arrivando a 17.200 euro. Non basta però per la conferma: la sfidante si ferma a 17.900 euro e conquista il titolo di campionessa.

Per Daniele resta la soddisfazione di un percorso brillante, costruito tra intuizioni rapide e sangue freddo nei momenti decisivi. In due giorni ha conquistato oltre 230 mila euro, un’auto e premi importanti, lasciando il segno nel programma. E anche se il finale si chiude con una sconfitta per soli 700 euro, la sua resta una delle partecipazioni più convincenti delle ultime puntate. Prima di lasciare la trasmissioni saluti alla famiglia, propria e della fidanzata, e un omaggio personalizzato da Gerry Scotti per i nonni e da Samira per il fratello Andrea.

QUI LA FOTO DELLA PUNTATA DELLA VITTORIA

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