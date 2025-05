SARONNO – Si è rinnovato anche quest’anno il tradizionale pellegrinaggio del 1° maggio dalla parrocchia di Gerenzano al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, momento che apre ufficialmente il mese mariano. A guidare la celebrazione è stato, come da consuetudine, l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, che ha accompagnato la comunità in preghiera con la sua presenza attenta e paterna.

La processione è stata organizzata dai sacerdoti della parrocchia di Gerenzano, don Nando e don Paolo, e ha coinvolto numerosi fedeli che hanno voluto vivere insieme un’esperienza di spiritualità e condivisione. Il corteo si è concluso nel piazzale del Santuario, dove il sindaco di Gerenzano Stefania Castagnoli ha deposto una composizione floreale ai piedi della statua della Madonna dei Miracoli, a nome di tutti i cittadini.

La giornata è stata resa possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di molte realtà del territorio. Un ringraziamento speciale va ai volontari della parrocchia di Gerenzano, alla polizia locale, all’Associazione Nazionale Carabinieri di Saronno, al Motoclub Gerenzano e a tutte le persone che, in diversi modi, hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.

📸 Le immagini del pellegrinaggio sono quelle condivise dall’Amministrazione sulla loro pagina Facebook

