LEGNANO – Emozioni, grinta e una vittoria che vale doppio: il Fbc Saronno conquista il derby con il Legnano con una prestazione da incorniciare. Allo stadio Mari, davanti a un pubblico caldo e partecipe, gli amaretti firmano un 3-0 che resterà nella memoria dei tifosi biancocelesti.

Le immagini raccontano tutta la forza e la determinazione di una squadra che non ha mai smesso di crederci: dai duelli aerei e i contrasti in mezzo al campo fino all’abbraccio liberatorio dopo il primo gol del giovane Serra, classe 2005, su assist perfetto di Vaglio.

Nella ripresa è Vassallo a prendersi la scena con una doppietta da applausi, prima di testa e poi con una conclusione precisa che chiude definitivamente la partita. Esultanze, abbracci e sorrisi: la gioia dei giocatori, del mister e dei tifosi si fonde in un’unica grande festa biancoceleste.

Un pomeriggio da derby, di quelli veri, dove il cuore del Fbc Saronno ha battuto più forte che mai.

