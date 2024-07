CASTRONNO – Grande mobilitazione alle prime ore di oggi domenica 14 luglio per quanto accaduto a Castronno un movimentato episodio che ha visto come protagonista un 18enne. Secondo quanto emerso il giovane, presumibilmente in stato di ebbrezza, si sarebbe arrampicato alle 3.30 su una gru da cantiere collocata in via Roma.

Il ragazzo ha raggiunto la sommità ad un’altezza di circa 25 metri. I primi ad intervenire sono stati carabinieri con un militare che ha ammanettato il giovane. Sono quindi arrivati i vigili del fuoco che prima hanno raggiunto il ragazzo e l’hanno recuperato con l’autoscala dopo averlo messo in sicurezza. Sul posto è intervenuta anche l’autopompa da Somma Lombardo ed è stato predisposto anche cuscino da salto dalla centrale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti