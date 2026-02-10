SARONNO – C’è un filo invisibile che da dieci anni unisce le case dei saronnesi, i santuari della città e il Vaticano. È quello della preghiera comunitaria, che domenica 1 febbraio ha vissuto un momento di festa e riflessione nel salone del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

L’occasione è stata il convegno “Dilexit te… una missione di compassione“, un evento nato per celebrare una serie di ricorrenze significative: i 12 anni di direzione della zona IV da parte di don Emilio Giavini, gli 11 anni del gruppo locale e, soprattutto, il primo decennio di vita del “Cammino del Cuore” a Saronno.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di oltre trenta fedeli, è stato nobilitato da una sorpresa speciale: la lettura del messaggio che Papa Leone XIV ha inviato lo scorso 30 gennaio ai responsabili della Rmpp (Rete mondiale di preghiera del Papa). Nelle sue parole, il santo padre ha voluto far giungere la propria benedizione e il proprio ringraziamento a tutti i membri di questa missione, che ogni mese pregano per le sfide più urgenti dell’umanità.

A guidare l’approfondimento teologico è stato Raffaele Pier Luca Di Francisca, docente di religione e già vice presidente nazionale dell’associazione. Di Francisca ha analizzato l’ultimo documento di Papa Leone XIV, partendo proprio dalle radici bibliche che danno il titolo all’esortazione apostolica.

Nel suo intervento, il relatore ha ripercorso la storia locale della rete: dalle preghiere domestiche nei cenacoli guidati da Rosa Verteramo, fino all’adesione formale dei due santuari cittadini. Un percorso di “fedeltà alla chiamata” che don Emilio Giavini ha voluto riassumere in un sentito ringraziamento a Dio per la fraternità vissuta in questi anni.

Per chi volesse avvicinarsi a questa realtà, che nel mondo coinvolge milioni di persone attraverso progetti digitali come Click To Pray, gli appuntamenti a Saronno sono ormai una certezza: ogni primo giovedì del mese (alle 20) il rosario, la messa e l’adorazione al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli; ogni primo sabato del mese (alle 16) l’adorazione eucaristica al Santuario Beato Luigi Maria Monti.

Il convegno si è concluso con un momento conviviale dopo la santa messa, sigillando dodici anni di impegno che hanno trasformato Saronno in un centro pulsante di quella che il Papa chiama “missione di compassione”

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09