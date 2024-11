SARONNO – Scritte “contro” il 4 novembre, Festa delle forze armate: la matrice è anarchica e sono state realizzate, si pensa di notte, nella zona scolastica di Saronno. Ce ne sono diverse e di grandi dimensioni, le hanno fatte con la vernice spray. Una compare sul muro del parco dell’ex seminario, una lungo il camminamento Luinetti che porta verso il liceo scientifico “Grassi” ed una molto grande si trova nel percorso pedonale che dal sovrappasso di via Volonterio scende in via Carso dove c’è il liceo classico “Legnani” e l’Itis “Riva”, obiettivo ovviamente quello che fossero ben visibili ai giovani diretti a scuola.

Il messaggio? Quello di “disertare”, appunto in contrapposizione agli eventi legati al 4 novembre.

05112024