SARONNO – Una grande partecipazione, con saronnesi di ogni età, ha animato l’evento Metamorfosi Culturale, tenutosi domenica 18 maggio nell’area dell’ex Isotta Fraschini. Famiglie, studenti, ex dipendenti della storica fabbrica e cittadini curiosi si sono ritrovati lungo via Milano per un pomeriggio denso di contenuti, che ha unito alle informazioni sul progetto, l’approfondimento culturale, l’arte e momenti di convivialità.

L’iniziativa, promossa da Saronno città dei beni comuni, ha avuto al centro il tema della memoria identitaria come fondamento della rigenerazione urbana: non solo come ricordo del passato industriale della città, ma come punto di partenza per costruire un nuovo futuro condiviso. Si è parlato mobilità con Vittorio Arrigoni di Velocipiedi, di città e del progetto con Cino Zucchi e Umberto Ceccarelli. A testimoniare questo intento, la presentazione del progetto del Parco della Memoria, un’area verde già quasi completamente ripiantumata con 120 alberi e oltre 800 tra arbusti e piante, pensata come simbolo di rinascita e spazio pubblico aperto.

Tra i momenti più attesi, l’inaugurazione della scultura di Franco Marrocco, direttore dell’Accademia di Brera, che ha emozionato i presenti con il suo forte richiamo simbolico alla Seconda Guerra Mondiale e al legame tra Saronno e la città di Cassino. L’opera è solo la prima di una serie di installazioni artistiche che nei prossimi mesi arricchiranno il nuovo parco. A chiudere la giornata un momento musicale.

