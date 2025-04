SARONNO – In occasione della canonizzazione di Carlo Acutis, che avverrà domenica 27 aprile a Roma, il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno ha ideato un dolce simbolico: il Carletto all’Amaretto. Si tratta di un biscotto a forma di aureola, con gocce di cioccolato, ispirato ai gusti del futuro Santo, come raccontato nella biografia dalla madre Antonia. La produzione è affidata a Massimo Borroni della panetteria Veronese di Cesate. I biscotti saranno distribuiti gratuitamente al termine delle Messe del triduo, da giovedì 24 a sabato 26 aprile, e durante la Messa della festa domenica 27. Un pensiero speciale ha raggiunto anche Assisi: nei giorni scorsi una confezione di Carletti è stata inviata ai genitori di Carlo, con un messaggio di auguri per la Pasqua. Nella fotogallery, le immagini delle confezioni pronte per la distribuzione e dei singoli biscotti, accompagnati dalla preghiera dedicata ad Acutis. È possibile prenotare scatole e vassoi in quantità limitata, rivolgendosi alla segreteria del Santuario.

