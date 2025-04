SARONNO – Grande entusiasmo e partecipazione ha caratterizzato, venerdì 28 marzo, l’aula magna dell’Itis “Giulio Riva” di Saronno per la presentazione ufficiale del nuovo anno accademico del corso Its in Meccatronica Factory Automation. Un appuntamento diventato ormai irrinunciabile, che ha visto coinvolti studenti, famiglie e aziende, pronti a scoprire le opportunità concrete offerte da questo percorso di formazione biennale, che unisce lezioni teoriche (1200 ore) e stage in azienda (800 ore), grazie alla collaborazione con importanti realtà produttive del territorio.

La conferenza si è aperta con i saluti della dirigente scolastica Monica Maria Zonca e con la presentazione curata dalla direttrice de ilSaronno, Sara Giudici, che ha accolto i numerosi rappresentanti del mondo industriale. Poi la parola è passata al direttore Raffaele Crippa e alla responsabile dell’orientamento Sara Frontini, che con due interventi coinvolgenti hanno raccontato il valore formativo e le prospettive occupazionali del corso.

Un momento particolarmente apprezzato è stato quello delle tavole rotonde con gli imprenditori che lavorano a stretto contatto con gli studenti: Alberto Colombo (Head of Quality, Spii), Claudio Trevisan (Research & Innovation Manager, Tenova), Luca Campi (R&D Manager, Cannon Afros) hanno offerto uno sguardo concreto sul mondo del lavoro e sulle competenze richieste. Emozionanti anche i racconti degli ex studenti – Davide Corso (Cannon Afros), Mattia Peluso (Cannon Automata) e Francesco Campanella (Rancilio Group) – che hanno condiviso esperienze, percorsi e successi.

Molto seguito anche il percorso espositivo allestito nei corridoi dell’Istituto, dove i ragazzi attualmente iscritti hanno accompagnato i visitatori a conoscere da vicino alcune delle aziende partner della fondazione: Tenova, Cannon Group, ADR, AZ Pneumatica, Spii e molte altre.

A colpire tutti, oltre alla qualità dei contenuti proposti, è stata l’intensa partecipazione del pubblico: numerose le domande da parte di studenti e genitori, segno di un interesse crescente per un percorso che rappresenta un ponte sicuro tra scuola e lavoro.

Soddisfatti gli organizzatori, gli imprenditori e soprattutto gli studenti, protagonisti di una giornata che ha saputo unire orientamento, ispirazione e concretezza. Il corso si conferma così come un punto di riferimento per la formazione tecnica e l’inserimento lavorativo nelle province di Varese e dintorni.

Per approfondimenti sul corso e sulle prossime selezioni, è possibile consultare il sito itslombardiameccatronica.it o visitare la homepage dell’Istituto “Giulio Riva” su itisriva.edu.it. Per contatti diretti e colloqui, si può scrivere al coordinatore della sede di Saronno, Salvatore Messina, all’indirizzo mail [email protected].

