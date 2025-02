SARONNO – In una città che si prepara alle elezioni politiche, oggi, venerdì 21 febbraio, è arrivato il parlamentare Giovanni Donzelli, vicepresidente del comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, segretario di presidenza, componente della XIV commissione politiche dell’Unione Europea e del comitato per la Comunicazione e l’informazione esterna.

L’incontro si è svolto al cinema teatro di via Prealpi, dove Donzelli ha dialogato con gli studenti delle classi quarte e quinte dell’istituto Prealpi sul tema “Etica, politica, educazione. Che valore ha la politica nella formazione dei giovani d’oggi?”. Accolto intorno alle 11,30 dai vertici dell’istituto, erano presenti anche Gianpietro Guaglianone, segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Silvio Maiocchi, consigliere provinciale e comunale di Caronno, Marco Colombo, capogruppo Fdi in provincia, e l’assessore regionale Francesca Caruso.

Al termine dell’incontro, si è tenuto un punto stampa in centro dove il parlamentare accompagnato dal coordinatore provinciale Andrea Pellicini è arrivato a piedi. Un breve discorso al tumbler che ha toccato diversi temi dal caso Del Mastro alla situazione di Saronno. QUI I VIDEO

