SARONNO – “Non solo il 25 novembre. L’escalation invisibile della violenza. Da 0 a 100”. Questo lo slogan scelto dall’Amministrazione comunale per presentare il ciclo di iniziative in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.

Saronno ha fatto rete con altri comuni del territorio (Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Uboldo, Ceriano Laghetto, Solaro e Rovello Porro), proponendo come novità il “Termometro della violenza”, uno strumento utile per capire se una relazione presenta degli elementi di pericolo. Il termometro presenta i possibili segnali che fanno capire se una relazione è sana, se presenta dei primi episodi di violenza per cui è possibile chiamare il 1522, oppure se la situazione è di pericolo ed è necessario chiamare il 112. Prende spunto dal progetto Violentómetro, ideato dall’Instituto Politécnico Nacional di Città del Messico nel 2009 e successivamente diffuso in Francia dall’Università della Costa Azzurra.

“Nel percorso delle pari opportunità quest’anno siamo partiti dalle basi: dare consapevolezza ai cittadini su che cos’è davvero la violenza. Per questo abbiamo promosso il Termometro della violenza, riconoscere i segnali, anche quelli più sottili, è il primo passo per prevenire ogni forma di abuso. Questo strumento è stato distribuito nelle scuole superiori, attività commerciali, farmacie, studi medici e altri luoghi della quotidianità significa portare questo messaggio ovunque, trasformando la consapevolezza in un gesto concreto. Ho scelto di donarlo anche agli studenti delle scuole superiori, perché i giovani devono avere gli strumenti per comprendere il valore del rispetto e riconoscere gli elementi di pericolo nelle relazioni: solo così il circuito della violenza potrà davvero interrompersi”, le parole dell’assessora alle Pari Opportunità, Lucy Sasso, promotrice del termometro della violenza.

Nella conferenza stampa di presentazione, avvenuta martedì 18 novembre in Sala Giunta nel Municipio di piazza Repubblica, è intervenuta anche la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani. “Il fenomeno della violenza contro le donne rappresenta una vera e propria emergenza. Come Amministrazione abbiamo il dovere morale e civico di non rimanere indifferenti e lo facciamo proponendo una serie di iniziative, che speriamo possano essere di supporto per tutte le donne”.

Presente anche Oriella Stamerra, presidente dell’associazione Rete Rosa ODV: “Il termometro è uno strumento più che mai importante, in alcuni casi lo abbiamo anche smontato per sensibilizzare ulteriormente le persone e dare loro una visione critica delle varie problematiche. Sono anni che lavoriamo su questo fenomeno che passa anche da una generazione all’altra sia da parte chi fa violenza sia da chi la diffonde”.

La campagna di comunicazione del termometro della violenza ha previsto la realizzazione di 100 manifesti, 400 locandine, 1500 pieghevoli e 2 roll up, che vedranno una diffusione capillare presso comuni, scuole, ospedali, presidi medici, commercianti, farmacie, associazioni, stazione e forze dell’ordine. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Duc e al Lions club per aver condiviso il progetto e sostenuto la sua diffusione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09