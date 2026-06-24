CERIANO LAGHETTO – Un fiume ininterrotto di persone, dal sabato pomeriggio fino a notte inoltrata e poi la domenica a pranzo, ha decretato il successo strepitoso della seconda edizione dell’evento “Drèe al cerv”. La manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale e allestita da Pro Loco Ceriano Laghetto e ASD C-Lake crew nell’area feste di via I Maggio, ha richiamato persone di tutte le età, con un flusso continuo di persone nonostante il caldo torrido, a cui l’organizzazione ha cercato di dar sollievo con degli apprezzati vaporizzatori d’acqua.

La nuova area feste di via I Maggio, oltre la ferrovia, verso il confine con Solaro, si è rivelata ancora una volta assolutamente adatta a ospitare un numero sempre crescente di persone che hanno mangiato, ballato e usufruito del piccolo luna park allestito. Oltre un migliaio le presenze stimate sabato sera. Tutto si è svolto in piena sicurezza grazie al lavoro della Polizia locale di Ceriano Laghetto.

Sabato sera, i volontari della Pro Loco hanno ricordato con un momento particolarmente toccante, che il desiderio di un’area feste adatta a questo tipo di eventi aveva sempre accompagnato l’indimenticato presidente Gianmario Longoni, esprimendo soddisfazione e gratitudine per l’aver messo la prima importante pietra per quel traguardo.

La festa-evento è stata anche l’occasione per il collettivo artistico WeRunTheStreets di realizzare il nuovo grande dipinto murale. E’ stato realizzato sulla parete nord del muro che ora divide la via I Maggio dove un tempo c’era un passaggio a livello e rappresenta un treno che “rompe” simbolicamente quel muro permettendo al panorama di riprendersi i suoi spazi. Un dipinto bellissimo e coloratissimo che porta con sé un messaggio importante: l’arte che abbatte i muri e restituisce al paese lo scorcio di un ricordo passato.

“Sono stati due giorni emozionanti e coinvolgenti che hanno riscosso un grande successo tra tutti i partecipanti” -commenta soddisfatto l’Assessore agli Eventi Thomas Nisi. “Voglio ringraziare tutti i protagonisti che hanno consentito l’ottima riuscita dell’evento, i volontari di Pro Loco e C-Lake Crew, le band che hanno suonato, gli artisti di WheRunTheStreets e anche tutti quelli che hanno partecipato e hanno reso indimenticabile questa iniziativa. L’area feste è pronta ad accogliervi ancora questo weekend, con la festa di Proloco, per poi rivederci tutti per le vie del paese per la notte bianca del prossimo 4 luglio”.

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