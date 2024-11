TRADATE – Due auto sono andate distrutte in un incendio scoppiato nella notte del 21 novembre all’interno di un deposito situato in viale Europa. Le fiamme, divampate intorno all’1,45, hanno richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco allertati dagli automobilisti di passaggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saronno con due mezzi. Nonostante il rapido intervento delle squadre di emergenza, le due utilitarie coinvolte nel rogo sono state completamente distrutte.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e non si esclude alcuna ipotesi. Fortunatamente, non si registrano feriti o danni ad altre strutture del deposito.

