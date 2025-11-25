LAZZATE – Un albero imponente, con rami fitti e una chioma che riempie la piazza, è arrivato ieri, lunedì 24 novembre, nel centro del paese per diventare il simbolo delle festività. Si tratta di un esemplare già destinato all’abbattimento che, invece di essere eliminato, accompagnerà Lazzate per tutto il periodo natalizio.

Il trasporto è avvenuto nella mattinata sotto una pioggerellina sottile e intermittente. L’albero ha raggiunto la piazza trasportato da un trattore che ha percorso le vie del paese a passo lento, attirando la curiosità dei residenti. A garantire la sicurezza del tragitto sono stati gli agenti della polizia locale e i volontari di Gvat, che hanno scortato il convoglio fino all’arrivo nel cuore del centro storico.

L’intero intervento si è concluso senza difficoltà e ora la piazza attende le prossime operazioni di sistemazione e addobbo che renderanno l’albero il fulcro delle festività natalizie di quest’anno.

