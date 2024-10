SARONNO – Grandi finestre, mobili chiari e terrazzi per vivere la meglio la propria casa: sono le caratteristiche dei primi appartamenti dell’x2 inaugurati dall’Amministrazione comunale nello stabile, realizzato nell’ambito del contratto di quartiere dopo anni di intervento in via Amendola al Matteotti. Spazi realizzati per rispondere ad esigenze specifiche dell’abitare: dalle emergenze alle dimissioni ospedaliere puntando su servizi, qualità del vivere e condivisione.

