SARONNO – Moto storiche, modelli rari e una sfilata di Vespe coloratissime hanno animato la motobenedizione che si è tenuta domenica 6 aprile a Saronno. Dopo la messa celebrata alle 10 e la benedizione individuale dei mezzi, i centauri hanno preso parte al giro cittadino.

Tra le moto più ammirate: una Harley Davidson Flat Head del 1944 ex Marina militare americana, una Moto Guzzi Aerone 250 del 1949 e una Ariel d’epoca con targa oro. Spiccano anche una Ducati Panigale, una Guzzi California, una Cagiva 900 ie, una Yamaha Dragstar 650, una Kawasaki Vulcan 800, una Guzzi Nevada 750 e una storica Moto Guzzi Galletto. Non sono mancate le Harley Davidson più recenti, grandi e scintillanti. Ecco le immagini delle moto più belle e curiose che hanno partecipato all’evento.

QUI L’ARTICOLO – QUI IL VIDEO DELLA SFILATA

