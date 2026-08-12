SARONNO – Telefoni e macchine fotografiche puntati verso il cielo per immortalare uno degli appuntamenti astronomici più attesi dell’estate. Anche Saronno e i comuni del comprensorio hanno seguito l’eclissi di Sole di mercoledì 12 agosto, visibile in Lombardia in forma parziale.

A raccontare lo spettacolo sono anche le foto inviate dai lettori de ilSaronno, scattate da diversi punti del territorio. Molte persone hanno scelto il Parco Lura oppure i campi e le zone più aperte, alla ricerca di un punto di osservazione con l’orizzonte libero da case, alberi e altri ostacoli. Una scelta importante visto che il fenomeno si è verificato con il Sole ormai basso.

Per osservare l’eclissi in sicurezza sono stati utilizzati gli appositi occhialetti con filtri certificati per l’osservazione solare. Anche per fotografie e strumenti ottici sono necessari filtri solari adeguati: guardare direttamente il Sole, anche durante un’eclissi parziale, può provocare seri danni alla vista. Occhiali da sole, vetri oscurati e soluzioni artigianali non garantiscono una protezione sufficiente.

Con il passare dei minuti la Luna ha iniziato a coprire una parte del disco solare, regalando immagini particolari proprio mentre si avvicinava il tramonto. Qualche nuvola ha rovinato il finale ma nel complesso lo spettacolo non è mancato.

Da Saronno ai comuni vicini sono stati così tanti gli sguardi rivolti verso il cielo e gli scatti realizzati per conservare un ricordo dell’eclissi del 12 agosto.

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