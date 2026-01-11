SARONNO – Una chiusura luminosa e carica di emozione per la prima giornata della festa di Sant’Antonio. A concludere il sabato di celebrazioni sono stati i fuochi artificiali, che hanno illuminato il cielo della città richiamando centinaia di persone lungo il percorso e nelle aree limitrofe, trasformando l’attesa in un momento condiviso e partecipato.

La fotogallery realizzata con gli scatti di Edio Bison racconta proprio questo finale suggestivo: giochi di luce, colori intensi e riflessi che hanno fatto da cornice a uno degli appuntamenti più attesi della festa. Una serata vissuta tra tradizione e stupore, con lo sguardo rivolto all’insù e gli smartphone pronti a catturare ogni esplosione luminosa.

I fuochi hanno segnato simbolicamente la conclusione della prima giornata di Sant’Antonio, aprendo alla domenica ricca di eventi religiosi, storici e popolari. Un momento che ha saputo unire generazioni diverse e regalare alla città un colpo d’occhio capace di restare nella memoria.

