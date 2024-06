SARONNO – Quarantotto squadre partecipanti, per un totale di quasi 1200 atleti: la staffetta 24×1 ora, tenutasi sabato mattina ha riscosso ancora una volta un grande successo.

I campioni in carica dell’Azzurra Garbagnate Milanese anche quest’anno hanno vinto la Staffetta 24×1 ora di Saronno: l’arrivo alle 10 di stamane dopo ventiquattro ore di corsa no stop sulla pista dlelo stadio saronnese, il “Colombo Gianetti” di via Biffi.

Alle spalle della Azzurra (905 giri di pista per 382.296 chilometri percorsi) è stata la Scuderia (897 giri di pista per 378.912 chilometri) mentre al terzo posto si è piazzato il Club del Mesdì Stamperia di Lipomo (856 giri per 361.488 chilometri), più staccati gli altri.

(foto di Armando Iannone)