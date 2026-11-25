SARONNO – Un gatto vigile, un ukulele e un gioco da risolvere tutti insieme: così i bambini imparano le regole del codice della strada. È stata una mattinata all’insegna della fantasia e della partecipazione quella che martedì 17 novembre ha coinvolto gli alunni delle classi prime della scuola primaria Gianni Rodari di Saronno, protagonisti di un incontro dedicato all’educazione stradale.

A guidare l’attività sono stati Barbara e Davide, arrivati direttamente dal comando della polizia locale per spiegare ai più piccoli alcune delle principali regole da rispettare negli spostamenti quotidiani, a piedi, in bicicletta e in auto. Un momento di sensibilizzazione pensato per avvicinare i bambini alle buone pratiche della sicurezza stradale attraverso esempi concreti e attività coinvolgenti, tra cui una partita al memory.

A rendere speciale la mattinata è stato soprattutto l’arrivo di un ospite insolito: il gatto protagonista del racconto Il gatto vigile. A interpretarlo è stata Alice, insegnante della scuola dell’infanzia di via Cavour, che ha presentato il libro realizzato insieme ai suoi bambini. Attraverso le pagine illustrate, i gesti e il racconto, i piccoli hanno potuto avvicinarsi ai temi del rispetto delle regole e della prudenza in modo divertente e accessibile.

Ad accompagnare i momenti di gioco e narrazione è stata Rachele, che con il suo ukulele ha aggiunto una colonna sonora alla mattinata.

L’iniziativa ha coinvolto realtà diverse del territorio, mettendo insieme scuola, polizia locale, musica e fantasia con un obiettivo comune: promuovere fin dalla giovane età una cultura della sicurezza stradale e del rispetto reciproco, portando le buone pratiche apprese anche all’interno delle famiglie.

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