SARONNO – Il palcoscenico del teatro Regina Pacis ha dato ufficialmente il via alla stagione 2026 della compagnia amatoriale saronnese “Attori per Caso“. Nata nel 2003 e giunta al suo diciottesimo spettacolo, la formazione guidata dal regista e attore Marco Biscella ha conquistato il pubblico con il debutto di “El malaa… l’è minga malaa“, un originale adattamento in dialetto milanese del capolavoro di Molière “Il malato immaginario“.

Le fotografie di Edio Bison immortalano i momenti più esilaranti della serata, che ha visto come protagonista il “sciur” Dante, un pensionato convinto di essere affetto da mali improbabili, circondato dalle trame della moglie e dai desideri della figlia Angelina. Accanto a Biscella, la scena ha visto il ritorno di volti storici del gruppo come Maria Teresa Ostini, Valeria Donegani, Aldo Terrieri e Antonietta Cattaneo.

Tra il pubblico presente in sala per sostenere questa iniziativa benefica, si è distinta anche la partecipazione del consigliere comunale della Lega, Raffaele Fagioli, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni per le realtà amatoriali che mantengono vive le tradizioni locali.

Oltre al valore artistico e al recupero della tradizione ambrosiana, l’evento ha confermato il suo profondo legame con la comunità: l’intero ricavato delle offerte raccolte durante la rappresentazione è stato infatti devoluto alla parrocchia Regina Pacis. Dopo questo primo successo, la tournée della compagnia proseguirà ora con altre cinque tappe tra la città e il circondario.

(foto di Edio Bison)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09