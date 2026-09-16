SOLARO – C’erano anche i lavoratori dello stabilimento Electrolux di Solaro tra le centinaia di persone che ieri hanno partecipato alla manifestazione nazionale di Cerreto d’Esi, nelle Marche. Una mobilitazione che ha riunito delegazioni provenienti dai diversi siti italiani del gruppo per protestare contro il piano industriale e le conseguenze previste sull’occupazione.

I lavoratori solaresi erano partiti durante la notte per raggiungere Cerreto d’Esi e unirsi al corteo. Secondo il bilancio sindacale diffuso al termine della giornata, alla manifestazione hanno preso parte circa 700 persone, mentre lo sciopero di otto ore ha interessato gli stabilimenti italiani del gruppo.

La scelta di manifestare a Cerreto d’Esi non è stata casuale: il piano Electrolux prevede infatti la chiusura dello stabilimento marchigiano. Complessivamente, dopo le modifiche intervenute durante il confronto, gli esuberi dichiarati dall’azienda a livello nazionale sono 1.450.

La vertenza riguarda direttamente anche Solaro, dove vengono prodotte lavastoviglie. Per lo stabilimento di corso Europa sono stati indicati 116 esuberi tra i dipendenti a tempo indeterminato, ai quali si aggiungono gli effetti dei contratti a termine cessati o destinati a non essere rinnovati: complessivamente sono oltre 200 i posti di lavoro interessati dalla riduzione dell’occupazione.

La trasferta nelle Marche è arrivata inoltre in un momento di particolare tensione all’interno della fabbrica solarese. Proprio alla vigilia della manifestazione i lavoratori avevano effettuato un’ora di sciopero per turno contro la sperimentazione di un nuovo sistema di lavoro su dieci postazioni della linea, contestato dalle rappresentanze dei lavoratori anche per le possibili conseguenze sulle condizioni operative e sull’ergonomia.

Per i lavoratori partiti da Solaro, dunque, la manifestazione di Cerreto d’Esi ha rappresentato contemporaneamente un gesto di solidarietà nei confronti dei colleghi marchigiani e un’occasione per portare all’attenzione nazionale le preoccupazioni per il futuro dello stabilimento brianzolo.

Nella fotogallery, le immagini della manifestazione di ieri a Cerreto d’Esi.

16092026