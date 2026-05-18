SOLARO – La crisi Electrolux arriva davanti ai cancelli dello stabilimento di corso Europa con la visita della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Paola Pizzighini e della deputata Chiara Appendino, che oggi, lunedì 18 maggio, hanno incontrato delegati sindacali e lavoratori insieme ai rappresentanti di Fiom Cgil, Fim Cisl nazionale e Uil Lombardia.

Al centro dell’incontro la preoccupazione per il piano di riorganizzazione del gruppo Electrolux che prevede 1.700 licenziamenti su 4.500 dipendenti in Italia. Una situazione che coinvolge direttamente anche il sito di Solaro, dove lavorano circa 800 persone.

“Non parliamo di esuberi, ma di madri, padri e giovani che stanno difendendo il futuro delle proprie famiglie e la tenuta dello Stato sociale” ha dichiarato Paola Pizzighini durante il presidio davanti ai cancelli dello stabilimento.

La consigliera regionale ha definito “critica e inaccettabile” la situazione dello stabilimento solarese, ricordando il peso occupazionale e produttivo del sito per tutto il territorio. Nel suo intervento ha anche sottolineato come Electrolux abbia beneficiato negli anni di contributi pubblici, tra cui 3 milioni di euro dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, 20 milioni dalla Banca europea per gli investimenti e incentivi legati alla rottamazione degli elettrodomestici.

Secondo Pizzighini, la situazione si sarebbe aggravata dopo l’accordo con la società cinese Midea. “Regione Lombardia non può restare in silenzio – ha aggiunto – deve attivare ogni misura necessaria per tutelare occupazione e patrimonio manifatturiero regionale”.

Dal Movimento 5 Stelle arriva anche la richiesta di accelerare l’audizione già chiesta alla IV Commissione di Regione Lombardia con i vertici di Electrolux Italia, le rappresentanze sindacali e il sindaco di Solaro. Nel mirino anche il Governo nazionale, chiamato a chiarire quali strumenti intenda mettere in campo per la salvaguardia dell’occupazione e per una politica industriale del settore.

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