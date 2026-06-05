SOLARO – Prima il corteo, poi l’assemblea pubblica. Con una voce unica: salvare i posti di lavoro e fermare il piano di esuberi annunciato da Electrolux. Si è svolto ieri sera, giovedì 4 giugno, un nuovo momento di mobilitazione a sostegno dei lavoratori dello stabilimento di Solaro.

Alle 20, nonostante i nuvoloni scuri che minacciavano pioggia, delegati sindacali, lavoratori, cittadini e amministratori locali si sono ritrovati davanti ai cancelli della fabbrica di corso Europa. Da qui è partito il corteo che, accompagnato da cori, bandiere, striscioni e fumogeni, ha attraversato le vie cittadine fino a raggiungere lo spazio polifunzionale di via San Francesco dove si è tenuta l’assemblea pubblica.

Tra i presenti, oltre all’Amministrazione comunale di Solaro guidata dalla sindaca Nilde Moretti, anche numerosi amministratori del territorio. Hanno partecipato i sindaci di Ceriano Laghetto, Saronno, Cesano Maderno, Meda e Paderno Dugnano. Presente anche il sindaco di Cislago Stefano Calegari: “Sono venuto per capire il punto della situazione che stiamo seguendo anche per la presenza di lavoratori cislaghesi all’interno dell’azienda”, ha spiegato.

Ad aprire l’assemblea è stata la sindaca Nilde Moretti che ha dato il benvenuto ai presenti e ha ringraziato lavoratori, sindacati e istituzioni per la partecipazione. Nel suo intervento ha ribadito la necessità di fare fronte comune per difendere l’occupazione e il futuro produttivo dello stabilimento, sottolineando come la vertenza riguardi non solo Solaro ma tutto il territorio.

Sul palco si sono poi alternati i rappresentanti sindacali Andrea Torti per la Fiom, Vittorio Cantoni per la Fim e Andrea Burzomato per la Uilm. I sindacati hanno ribadito la contrarietà al piano presentato dalla multinazionale e la volontà di continuare la mobilitazione. Nel corso degli interventi è stato evidenziato il rischio che i tagli annunciati possano compromettere competenze e professionalità costruite in decenni di attività produttiva.

Molto applaudito anche l’intervento di Rosy Cuomo, delegata Rsu, che ha contestato duramente il piano presentato dalla multinazionale e il modo in cui è stato illustrato ai rappresentanti dei lavoratori. “È stato un pugno nello stomaco”, ha affermato, definendo “indegna” la presentazione degli esuberi. Cuomo ha ricordato che i 1.719 posti di lavoro a rischio rappresentano circa il 40 per cento della forza lavoro del gruppo e ha respinto con forza la definizione di esuberi: “Io non sono un esubero, nessuno di noi è un esubero. Siamo persone che hanno dato vita e dignità a questo Paese”. La delegata ha poi richiamato l’attenzione sui 111 giovani lavoratori a termine presenti a Solaro: “Questi ragazzi non li hanno neanche considerati. Ne abbiamo 111 a Solaro che finiranno il 28 agosto”. Infine ha lanciato un appello a istituzioni e cittadini: “Noi non ci fermeremo, non sanno di che pasta siamo fatti. Le daremo filo da torcere”.

In rappresentanza della Regione Lombardia è intervenuto Carlo Bianchessi, che ha illustrato il lavoro svolto al tavolo ministeriale aperto sulla crisi Electrolux. “Posso assicurarvi che l’impegno della Regione Lombardia è assolutamente allineato e compatto con tutte le istituzioni che stanno seguendo questa vertenza”, ha affermato. Bianchessi ha definito il progetto presentato dall’azienda un possibile “piano di smantellamento”, criticando sia la riduzione dei turni sia il taglio delle attività di ricerca e sviluppo. Ha inoltre sottolineato il paradosso dello stabilimento di Solaro, al quale viene chiesto di aumentare la produzione mentre si riduce il personale.

Presenti anche i rappresentanti della Città metropolitana di Milano, Diana De Marchi e Federico Ottolengo, che hanno espresso vicinanza ai lavoratori e confermato l’impegno delle istituzioni milanesi nel seguire l’evoluzione della vicenda.

Per la Provincia di Varese è intervenuto il consigliere provinciale Giacomo Iametti. Nel suo intervento ha richiamato l’importanza di una risposta condivisa tra enti locali, istituzioni e organizzazioni sindacali. “Le istituzioni sono qua per dare una risposta chiara”, ha affermato. Iametti ha poi invitato a non dimenticare il valore umano della vertenza: “Parlano solo di numeri e di profitto, ma non possiamo dimenticare il dato umano. Ci sono famiglie che sono nate all’interno di queste aziende e storie che meritano rispetto”.

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