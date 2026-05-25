ROMA – È iniziata nel cuore della notte la lunga trasferta dei lavoratori Electrolux diretti a Roma per il tavolo ministeriale sulla vertenza che coinvolge lo stabilimento di Solaro e gli altri siti italiani del gruppo. Alle 3, davanti alle bandiere esposte ai cancelli di corso Europa, è partita la delegazione tra lavoratori, sindacalisti e rappresentanti del territorio.

Il viaggio verso la capitale è stato scandito da diverse soste in autostrada, tra caffè, confronto e attesa per un incontro considerato decisivo dopo l’annuncio del piano da 1700 esuberi su 4500 dipendenti in Italia.

Con la delegazione era presente anche la sindaca di Solaro, Nilde Moretti, che fin dall’inizio della crisi ha seguito la vertenza accanto ai lavoratori e ha chiesto un confronto serio sul futuro industriale del gruppo.

Arrivati a Roma, il corteo ha raggiunto il ministero con l’assistenza delle forze dell’ordine. Davanti all’ingresso è nato il presidio: bandiere, cori e fumogeni per accompagnare una giornata carica di attesa e tensione.

Foto di Ermes Beltrami Vincenzi – Uilm, che ringraziamo per la collaborazione.

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