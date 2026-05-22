SOLARO – Volti preoccupati, applausi, bandiere dei sindacati e diversi lavoratori davanti ai cancelli Electrolux di corso Europa per la visita della segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Le immagini della fotogallery realizzata da Ambrogio Volpi raccontano un pomeriggio intenso, segnato soprattutto dal confronto diretto con operai, delegati sindacali e rappresentanti del territorio dopo l’annuncio degli esuberi nello stabilimento solarese.

Accanto a Schlein erano presenti numerose autorità locali, parlamentari, amministratori e rappresentanti politici, ma uno dei riferimenti costanti della visita è stata la sindaca Nilde Moretti, protagonista anche di un intervento pubblico davanti ai lavoratori. Nel suo appello ha chiesto attenzione concreta da parte di Regione Lombardia e ha confermato la presenza del Comune al tavolo convocato a Roma per lunedì 25 maggio.

Nelle fotografie si vedono i momenti di dialogo con gli operai, i selfie con i sostenitori, gli incontri con i delegati Fiom Uilm e Fim, le interviste ai media nazionali e locali, in una giornata che ha riportato la crisi Electrolux al centro del dibattito politico e industriale del territorio.

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