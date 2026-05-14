SOLARO – Saronno, Caronno Pertusella e Ceriano Laghetto schierate a sostegno della lotta dei lavoratori Electrolux di Solaro, con l’amministrazione comunale solarense che, con sindaca Nilde Moretti, vicesindaco Alessandro Rainieri, assessori Christian Caronno e Serena Nasta e consiglieri come Stefania Marrucchi, ha voluto ribadire la propria presenza accanto agli operai e alle famiglie coinvolte dalla crisi aperta dopo l’annuncio dei 1.700 esuberi a livello nazionale.

Il presidio serale si è svolto ieri dalle 21,30 davanti ai cancelli dello stabilimento di corso Europa. Una presenza ampia quella del territorio, con amministratori locali, rappresentanti politici e consiglieri comunali arrivati per incontrare lavoratori e sindacati e portare un messaggio di vicinanza e sostegno. Nel corso della serata ci sono stati anche collegamenti in diretta con Telelombardia.

Da Saronno erano presenti la sindaca Ilaria Pagani, il presidente del consiglio comunale Francesco Licata, il segretario cittadino del Partito Democratico Giorgio Marturano, l’assessora Lucy Sasso, i consiglieri comunali Pd Chiara Angaroni, Simone Galli e Angelo Lovati, oltre al consigliere comunale di Tu@Saronno Massimiliano D’Urso.

Al presidio anche una nutrita delegazione dei Giovani democratici arrivati anche da Legnano e il consigliere regionale Pd Paolo Romano che ha rilanciato la richiesta di un intervento concreto di Regione Lombardia e dell’apertura urgente di un confronto istituzionale sulla vertenza. “Siamo qua come istituzioni soprattutto per ribadire che è inaccettabile il silenzio di Regione Lombardia” ha detto Romano, ricordando anche la richiesta di audizione urgente presentata in Regione dalle opposizioni.

L’assessora saronnese Lucy Sasso ha invece sottolineato il valore della presenza delle istituzioni locali accanto ai lavoratori: “Essere qui questa sera significa far sentire che il territorio non lascia sole le famiglie coinvolte e che questa vicenda riguarda tutta la comunità del Saronnese”.

Da Ceriano Laghetto hanno partecipato il sindaco Massimiliano Occa e l’assessore Thomas Nisi. “Le istituzioni territoriali ci sono, noi ci siamo, quello che manca invece è Regione” hanno dichiarato nel corso della serata, criticando il silenzio del presidente regionale Attilio Fontana sulla vicenda.

Presente anche una delegazione di Caronno Pertusella con la consigliera Giulia Martignoni e il presidente del consiglio comunale Fulvio Zullo. “È importante essere qui perché è importante sostenere tutte le famiglie e tutte le persone che lavorano per una delle aziende presenti sul nostro territorio”.

Nel corso della manifestazione diversi rappresentanti istituzionali hanno preso brevemente la parola per confermare la propria vicinanza ai lavoratori e chiedere tutele occupazionali e prospettive industriali per il sito di Solaro. Tra i presenti anche Anna Bisceglie, candidata del Partito Democratico a Bollate.

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