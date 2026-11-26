SARONNO – Eleni Moia protagonista ai Campionati Italiani Open in vasca corta. La nuotatrice della Rari Nantes Saronno chiude al 21° posto assoluto nei 200 farfalla. Una conferma del percorso di crescita tecnica e sportiva costruito negli ultimi anni.

Resoconto a cura di Leonardo Sanesi, direttore tecnico Rari Nantes Saronno

Dal 12 al 14 novembre 2026, nella rinnovata piscina dello Stadio del Nuoto di Riccione, si sono svolti i Campionati Italiani Open in vasca corta, la più importante manifestazione federale nazionale della stagione in questa specialità. A rappresentare la Rari Nantes Saronno è stata Eleni Moia, classe 2008, impegnata nei 200 metri farfalla, una gara che l’atleta conosce bene e nella quale ha già avuto modo di raccogliere importanti soddisfazioni.

L’edizione di quest’anno ha presentato una particolarità non trascurabile: lo svolgimento con largo anticipo rispetto alle consuete date del calendario agonistico. Una scelta che ha modificato anche la preparazione degli atleti, molti dei quali hanno iniziato il lavoro in acqua soltanto a settembre, arrivando all’appuntamento con un volume di allenamento inferiore rispetto a quello abituale. Una condizione che ha reso la competizione particolarmente impegnativa e che, per diversi partecipanti, si è riflessa anche sui riscontri cronometrici.

In questo contesto, Eleni ha affrontato la propria prova con determinazione, ottenendo una prestazione positiva che le ha consentito di chiudere al 21° posto assoluto nella classifica nazionale dei 200 farfalla.

Un risultato significativo, che conferma la presenza dell’atleta saronnese nel panorama del nuoto italiano e rappresenta un’ulteriore tappa nel suo percorso di crescita tecnica e agonistica. Eleni è già tornata al lavoro in vista dei prossimi appuntamenti. La stagione entrerà progressivamente nella sua fase più intensa e l’obiettivo è arrivarci nelle migliori condizioni, continuando a consolidare quanto costruito attraverso allenamento, impegno e continuità.

La dirigenza della Rari Nantes Saronno esprime grande soddisfazione e orgoglio per il risultato raggiunto e, soprattutto, per il percorso sportivo e tecnico di Eleni. La sua partecipazione a una manifestazione di questo livello e la capacità di confermarsi competitiva in ambito nazionale sono motivo di grande apprezzamento per tutta la società. Un riconoscimento che va certamente alla prestazione di Riccione, ma soprattutto alla serietà, alla dedizione e al lavoro quotidiano dell’atleta e del suo staff tecnico. La Rari Nantes Saronno guarda con fiducia ai prossimi impegni, consapevole del valore di un percorso che continua a regalare soddisfazioni e nuove prospettive.

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