SARONNO – L’insediamento di Marta Gilli come presidente del consiglio comunale, sperato da molti come avvio di una stabilità politica, si è non ha evitato un’altra serata caotica e ricca di tensioni al consiglio comunale. Già al termine del suo discorso inaugurale, un’inaspettata proposta di affrontare subito la variazione di bilancio, precedentemente rinviata, ha scatenato reazioni discordanti e una finale di seduta al cardiopalma.

Tra verifiche di numero legale, interventi serrati e stoccate il ritorno improvviso di Francesco Licata ha permesso di riprendere la seduta e di approvare la variazione di bilancio. La discussione si è conclusa con l’astensione della neo-presidente Gilli sulla variazione ennesimo colpo di scena di una serata senza esclusione di colpi e che non dà garanzie sulla risoluzione dell’approvazione del bilancio consolidato e previsionale.

