SARONNO – Un pubblico attento che non ha lesinato applausi ma anche domande ha partecipato mercoledì 22 maggio al confronto tra i candidati sindaci di Uboldo organizzato alla Sala della Comunità.

Ad organizzare l’appuntamento il circolo cittadino delle Acli con l’obiettivo di dare al paese un momento di confronto per conoscere i candidati, i programmi, le squadre ma anche di dare l’opportunità ai cittadini di fare le proprie domande agli aspiranti sindaci.

Anche per questo la serata è stata organizzata in modo da dare grande spazio ai candidati e ai contenuti dei loro programmi. A Luigi Clerici sindaco uscente sostenuto da Centrodestra per Uboldo, Luca Azzarà di Uboldo al Centro e Claudio Pirotta di Uboldo Civica sono state poste 6 domande che hanno spaziato dalla presentazione delle liste alle sfide per la comunità come il futuro dell’ex Lazzaroni, della mini-cava e del centro storico. Legata poi all’attività di Acli la domanda sulle scelte in tema di servizi sociali, cultura e sport.

Tra i quesiti anche domande rapidissime sui ricordi e gli scorci del paese che piacciono di più ai candidati.

All’inizio della serata, moderata dalla direttrice de ilSaronno Sara Giudici, prima del saluto di Roberto Andervill che ha fatto gli onori di casa ringraziando i partecipanti per la disponibilità a condividere un momento pubblico con la comunità sono stati distribuiti al pubblico dei foglietti con la possibilità di fare domande ai candidati.

La più apprezzata è stata quella di una 18enne che ha chiesto ai candidati di spiegarle perchè avrebbero dovuto votare per loro. L’aspetto più interessante è che pur con sfaccettature diverse tutti e tre i candidati hanno suggerito un’attenta lettera dei programmi con un grande apprezzamento per l’attenzione della ragazza alla politica cittadina e l’invito a mettersi anche in gioco quando ne avrà voglia.

A colpire l’elevato numero di domande sui temi di sanità (dalla possibilità di realizzare un Rsa in paese al futuro del centro analisi) pur non trattandosi di temi di competenza comunale i candidati hanno rimarcato l’attenzione su queste tematiche e la disponibilità a seguire in prima persona l’evolversi dei diversi scenari.

A chiudere una domanda sulla digitalizzazione dove è emersa una tematica che si ritrovava anche nelle domande del pubblico: se tutti i candidati hanno parlato nella necessità di continuare sulla strada della digitalizzazione non è mancata anche l’accento sul servizio per chi ha difficoltà con i nuovi strumenti.

