CERIANO LAGHETTO – LAZZATE – “Quello che è accaduto a Ceriano Laghetto, come ad Albiate e Lesmo, ci ricorda che la sinistra per vincere deve aspettare che il centro destra si divida. Ci hanno provato a Lazzate, ci sono riusciti a Ceriano”

Inizia così la riflessione di Andrea Monti, sindaco di Lazzate che commenta i risultati elettorali delle comunali in provincia di Monza e Brianza. In particolare la vittoria per poco più di 150 di Massimiliano Occa a Ceriano Laghetto dove Lega e Fratelli d’Italia sostenevano Dante Cattaneo.

“Ieri il segretario locale di Forza Italia brindava ed esultava felice, dicendomi che era soddisfatto “perché finalmente ho dimostrato che conto qualcosa”. Lui era assessore da anni, oggi non è nemmeno entrato in consiglio comunale. Mi domando dove siano i vertici provinciali dei partiti di centro destra per evitare che la stupidità politica prenda il sopravvento?”

