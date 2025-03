SARONNO – Clima disteso e sala gremita, sabato 30 marzo, alla Sala Nevera per la presentazione ufficiale di Rienzo Azzi come candidato sindaco del centrodestra saronnese. Dopo settimane di indiscrezioni, la presentazione ufficiale è arrivata con una conferenza partecipata da esponenti di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. A fare gli onori di casa Giuseppe Anselmo, coordinatore di Forza Italia, insieme a Simone Longhini, Angelo Veronesi e Gianpietro Guaglianone, che hanno sottolineato l’importanza di fare squadra per vincere.

QUI LA DIRETTA – QUI L’ARTICOLO COMPLETO

Azzi ha preso la parola con ironia, raccontando il proprio percorso politico e annunciando che il suo sarà un unico mandato. Ha rimarcato l’esperienza maturata in Regione e Provincia e la capacità della sua coalizione di dialogare con i livelli istituzionali. Nel suo intervento ha posto l’accento su sicurezza, sviluppo urbanistico equilibrato e superamento delle divisioni cittadine. L’incontro si è concluso con il saluto dell’ex sindaco Fagioli. Nella fotogallery tutti i volti e i momenti della presentazione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti