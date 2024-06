SARONNO – In rassegna volti sorridenti ed il contagioso entusiasmo delle giocatici e dello staff dell’Inox Team Saronno che per la terza volta ha rivinto la Coppa Italia di softball, sabato scorso nelle final four di Forlì, 5-0 nella finalissima contro il Mkf Bollate e dopo avere battuto la Rheavendors Caronno 10-0 in semifinale.

Per le saronnesi del presidente Massimo Rotondo davvero una marcia trionfale. E’ stata anche la partita di congedo di Fabrizia Marrone che dopo molti anni nel Saronno (e nella Nazionale italiana) adesso lascia il softball per una nuova avventura professionale e di vita, dal mese prossimo entra infatti nei vigili del fuoco.