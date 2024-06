TRADATE – Nell’ambito della stagione “Itinerari Musicali”, il concerto intitolato “Tra Cielo e Terra” ha regalato un’esperienza indimenticabile alla comunità di Tradate.

Venerdì 14 giugno, nella cornice della Chiesa di Santo Stefano, il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus, con la direzione del maestro Marco Raimondi, hanno incantato il pubblico con un programma di colonne sonore tratte da film che raccontano storie di uomini e donne alla ricerca di se stessi e di Dio. Il repertorio del concerto ha incluso musiche evocative che narrano le vite di figure storiche e spirituali come Maria Maddalena, Cristoforo Colombo, Karol Wojtyla, Giovanni XXIII e San Francesco. Queste colonne sonore, selezionate con cura, hanno trasportato gli spettatori in un viaggio attraverso i secoli e le esperienze umane, celebrando il coraggio e la fede.

Non solo grandi personalità, ma anche uomini e donne comuni sono stati ricordati, persone che con determinazione e fede hanno saputo superare i propri limiti umani, offrendo un messaggio universale di speranza e resilienza. Ogni brano è stato introdotto dal maestro Marco Raimondi, che con la sua capacità comunicativa ha saputo guidare il pubblico attraverso un percorso di riflessione e introspezione. Le sue introduzioni hanno arricchito l’esperienza d’ascolto, sottolineando il profondo legame tra musica e spiritualità.

La chiesa gremita ha risposto con una standing ovation finale, dimostrando il profondo apprezzamento per la qualità artistica e l’intensità emotiva dell’esecuzione. La bellezza architettonica della Chiesa di Santo Stefano ha amplificato l’acustica delle performance, creando un’atmosfera che ha toccato il cuore di tutti i presenti. L’evento è stato organizzato in concomitanza con la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, un tema di grande rilevanza sociale. La musica, in questa occasione, è divenuta veicolo di un messaggio di solidarietà e altruismo.

Durante la serata, Franco Negri, presidente dell’AVIS Tradate, ha sottolineato l’importanza della donazione di sangue e il ruolo cruciale che i donatori svolgono nel salvare vite umane. Il sindaco Giuseppe Bascialla e il prevosto don Fabio Turba hanno anch’essi preso la parola, esprimendo gratitudine e ammirazione per la generosità dei donatori e l’impegno della comunità. L’appuntamento con la stagione Itinerari Musicali è ora per sabato 29 giugno a Legnano, dove presso il cortile d’onore di Palazzo Malinverni, sede del municipio, sarà proposto un Omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della scomparsa.

La Stagione è sostenuta da Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Fondazione Comunitaria Ticino Olona con la collaborazione di Fondazione Minoprio. Per tutti gli eventi è gradita la prenotazione sul sito www.ensembleamadeus.org dell’Associazione Ensemble Amadeus ove è possibile consultare anche l’intero calendario dei concerti della stagione.

