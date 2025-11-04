SARONNO – In occasione della pubblicazione del suo ultimo libro “25 minuti di felicità – senza mai perdere la malinconia”, Enzo Iacchetti è stato ospite ieri 3 novembre al cinema Prealpi di Saronno assieme al giornalista della Rai Fabrizio Patti. Nel pubblico, tra i numerosi, anche la sindaca Ilaria Pagani, l’assessora alla promozione territoriale Lucy Sasso e l’assessora alla cultura Maria Cornelia Proserpio che al termine della presentazione ha voluto omaggiare il conduttore di Striscia la notizia con gli amaretti di Saronno ponendo definitivamente fine al caso del “presunto boicottaggio” scoppiato dopo l’annullamento di Mondadori e l’associazione 21047 di una prima presentazione in Villa Gianetti. Le foto scattate durante la presentazione a partire da quelle del fotografo saronnese Armando Iannone.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09