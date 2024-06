SARONNO – Torna a primeggiare Andrea Soffientini all’Estate Correndo, la challenge di kermesse serali che ha fatto tappa a Saronno per la sua terza tappa allestita con la consueta perizia dalla locale Gap. In un luogo ormai caro al podismo, teatro di grandi eventi nazionali nell’arco dell’ultimo mese come Running Days e Staffetta 24×1 Ora, il portacolori della Dinamo Sport, che aveva vinto la prova inaugurale a Nerviano, non ha avuto rivali sul tracciato di poco superiore ai 5 km, trionfando in 15’58” e confermando di essere pienamente a suo agio su questo tipo di distanze.

Alle sue spalle bella prova del corridore di casa Marco Alberio, secondo a 20” dal vincitore, terzo Fabio Stefano Palmieri (Tapascione Running Team) a 24”. I due ripetono quindi i piazzamenti della tappa precedente a Senago. Fuori dal podio Thomas Marras (Azzurra Garbagnate) a 38” e Davide Vitali (Pol.Sant’Adele) a 44”. Fra le donne tutto come nella prima tappa con Federica Cozzi (Runners Legnano) che centra la sua terza vittoria nel circuito in 17’36” precedendo ancora Nicole Coppa (Bracco Atl.) di 27”, terza Francesca Malnati Manfredi (Atl.Casone Noceto) a 48”.

Resta ora una sola tappa alla conclusione, quella di venerdì 28 giugno a Garbagnate Milanese per l’organizzazione dell’Azzurra Garbagnate, con ritrovo sempre alle 19:00 dal Centro Sportivo Comunale in Via Monte Nero 1, partenza alle 20:30 per la prova agonistica e alle 20:35 per la non competitiva. Sarà ancora possibile aderire alla singola prova al prezzo di 12 euro.

Per informazioni: https://www.facebook.com/estatecorrendo

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti