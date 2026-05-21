SOLARO – “I 1.700 licenziamenti della multinazionale Electrolux vanno ritirati”. Con queste parole la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha incontrato nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 maggio, i lavoratori dello stabilimento Electrolux di corso Europa, al centro della vertenza aperta dopo l’annuncio del piano di riorganizzazione dell’azienda.

La leader dem è arrivata intorno alle 16,30 davanti alla portineria dello stabilimento, accolta da autorità del territorio, delegazioni del Partito democratico provenienti da diversi Comuni del Saronnese e delle Groane, amministratori locali e rappresentanti sindacali. Presenti anche delegazioni da Saronno, Ceriano Laghetto, Caronno Pertusella e naturalmente Solaro. Tra i presenti il consigliere regionale Samuele Astuti e numerosi sindaci del territorio.

La prima a salutarla e a darle il benvenuto è stata la sindaca di Solaro, Nilde Moretti, prima dell’incontro con i lavoratori e dei brevi interventi davanti ai microfoni dei giornalisti.

Schlein si è fermata a parlare con gli operai condividendo, più volte, il loro appello alla tutela del lavoro e il rifiuto di soluzioni assistenzialistiche. “Piena solidarietà ai lavoratori”, ha dichiarato la segretaria Pd, parlando di una “vertenza lunga e complessa” che segue da anni.

Nel suo intervento ha ribadito la contrarietà ai tagli annunciati dal gruppo: “Non possono essere i lavoratori a pagare le ristrutturazioni aziendali”. Per Schlein è necessario “salvaguardare la presenza del settore elettrodomestico nel nostro Paese a partire dalla ricerca e dallo sviluppo”.

La visita arriva a pochi giorni dal tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per lunedì 25 maggio. Un appuntamento che, secondo la leader dem, da solo non basta. “Il tavolo convocato da Urso non è sufficiente se Palazzo Chigi non prende direttamente in mano i dossier delle drammatiche crisi industriali che stanno attraversando il Paese”, ha affermato, citando le difficoltà che coinvolgono diversi comparti industriali italiani.

Nel mirino anche il Governo nazionale: “È ora che ci sia una presa in carico da parte di Meloni: un Paese senza politiche industriali è destinato al declino”.

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