PRAGA – Debutto domenica pomeriggio senza sbavature per l’Italia agli Europei di softball in corso a Praga. Sul diamante del SaBaT le azzurre hanno regolato la Germania con un 11-0 maturato in appena quattro inning, grazie a un big inning da 9 punti nella quarta ripresa.

Grande protagonista Erika Piancastelli, che ha firmato due fuoricampo (da 2 e da 3 punti), mentre Dayton ha spinto a casa tre RBI con un doppio e Barbara ha chiuso i conti con un homer solitario. In pedana Toniolo ha guidato la difesa con sicurezza, concedendo pochissimo alle avversarie. “Abbiamo dimostrato determinazione quando si è presentata l’occasione – ha commentato il manager delle azzurre Craig Montvidas – ed è un segnale importante anche sotto il profilo mentale. Per me è la prima vittoria da head coach di questa Nazionale e ne sono orgoglioso”.

Prossimo impegno dell’Italia oggi alle 13 contro la Spagna, poi martedì due partite: in mattinata contro la vincente del gruppo A e alle 19.30 contro la Repubblica Ceca.

(foto Wsbc Europe: alcune fasi del match)

