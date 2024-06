SARONNO – Le immagini di Armando Iannone raccontano la serata di ieri, giovedì 20 giugno, dove nell’ambito dell’iniziativa estiva organizzata dall’Amministrazione è stato proposto il maxischermo con la partita della nazionale italiana contro la Spagna.

“Un autorete di Calafiori al 55° regala la vittoria alla Spagna. Una vittoria comunque meritata contro una Italia che ha subito per quasi tutta la partita la superiorità del gioco degli spagnoli. Bravissimo Donnarumma che in 4 occasioni ha salvato la porta, evitando una più severa sconfitta. l’Italia, con un gioco abbastanza sterile, non ha mai impensierito il portiere spagnolo. Non ci resta che vincere contro la Croazia per arrivare secondi nel girone, alle spalle della già qualificata Spagna”

