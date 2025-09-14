PRAGA – Italia softball è campione d’Europa di softball, nella finale sconfitta l’Olanda 4-3 con walk off all’ottavo inning. Sotto 3-0, le azzurre recuperano il punteggio fra il 3° ed il 5° gioco durante i quali la nostra Nazionale pareggia lo score. Il 3-3 viene portato fino al termine del 7°inning, c’è voluta quindi una ripresa supplementare per decretare la vincitrice dell’Europeo 2025, disputato a Praga.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
14092025
Lascia un commento