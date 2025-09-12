PRAGA – Giornata intensa per l’Italia del softball agli Europei 2025. Oggi le azzurre saranno impegnate in due sfide decisive del Super round: alle 16.30 contro la Francia e prima oggi alle 10 contro la Gran Bretagna, match fondamentali per conquistare un posto nella finale di sabato.

La squadra arriva a questi appuntamenti con grande fiducia dopo la vittoria di ieri sera sullo Spectrum field di Praga contro i Paesi Bassi, fino ad allora imbattuti. Una partita tiratissima e spettacolare, chiusa 2-1 dalle azzurre.

Il successo è arrivato grazie al fuoricampo da due punti di Erika Piancastelli al primo inning e a una difesa solida guidata dalla saronnese Alessandra Rotondo (Inox Team Saronno) in seconda base e dall’ex Saronno Giulia Longhi in terza. In pedana Christina Toniolo ha saputo limitare le temibili mazze olandesi, mentre nel finale Julianna Verni ha contenuto il ritorno orange. A sigillare il risultato, nell’ultima ripresa, l’eliminazione della caronnese Melany Sheldon.

Nelle altre gare del Super round di ieri si registrano le vittorie di Germania (11-4 alla Grecia) e Israele (5-0 sull’Ucraina).

(foto: alcune fasi di Italia-Paesi bassi di ieri)

12092025