SARONNO – Tutti occupati i posti su panche e sedie posizionati all’interno dell’ex Isotta Fraschini per l’evento Generazione Zero Workfest organizzata per dedicare uno spazio di approfondimento sul lavoro consapevole.

Tanti i cittadini soprattutto giovani che hanno seguito i primi panel sabato pomeriggio fermandosi anche a curiosare tra la mostra e gli stand delle diverse realtà che hanno sostenuto l’iniziativa. Apprezzati anche gli interventi da Cecilia Strada a Susanna Camosso.

Oggi, domenica 13 ottobre, la seconda parte dell’evento. QUI IL PROGRAMMA

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti